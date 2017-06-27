Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.
Kardemir Karabükspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolcular yarın Karabük'te toplanarak sağlık kontrolünden geçecek.
Kırmızı-mavili ekip takım, sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Bolu'ya geçerek burada yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, Bolu'da 14 günlük kamp yaptıktan sonra futbolculara 4 günlük izin verilecek.
Yurt dışı kampı için 18 Temmuz'da Slovenya'da gidecek kafile, burada da 12 günlük bir kamp yapacak. Daha sonra çalışmalar, sezonun ilk maçına kadar Karabük'teki tesislerde devam edecek.
Yarın toplanacak kırmızı-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak
Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.