TSK'dan flaş açıklama
TSK'dan flaş açıklama
"ABD'nin PYD/YPG/PKK'ya silah vermesi hataydı"
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
Bir transfer daha! Saat 16.00'da İstanbul'da
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...
WhatsApp kullananlar, 5 dakika içinde yazdığınız her şey...

Kardemir Karabükspor topbaşı yapacak

Yarın toplanacak kırmızı-mavili ekip, yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak

Kardemir Karabükspor topbaşı yapacak

Kardemir Karabükspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da başlayacak.

Kardemir Karabükspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, futbolcular yarın Karabük'te toplanarak sağlık kontrolünden geçecek.

Kırmızı-mavili ekip takım, sağlık kontrollerinin ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Bolu'ya geçerek burada yeni sezon öncesi ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
Karadeniz ekibi, Bolu'da 14 günlük kamp yaptıktan sonra futbolculara 4 günlük izin verilecek.

Yurt dışı kampı için 18 Temmuz'da Slovenya'da gidecek kafile, burada da 12 günlük bir kamp yapacak. Daha sonra çalışmalar, sezonun ilk maçına kadar Karabük'teki tesislerde devam edecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #kardemir karabükspor
banner863
Önceki Haber
Tarihi kentte bayram yoğunluğu
Sonraki Haber
Vosvos tutkunları Karadeniz'i şenlendirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.