"Kadromuza 1-2 takviye ile güzel şeyler başaracağız. Oyunculara ve takımımıza çok güveniyorum"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un Bolu kampı başladı.



Öğle saatlerinde Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otele yerleşen Karabük ekibi daha sonra antrenman yaptı.

Teknik direktör Erkan Sözeri yönetimindeki antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan Karabüksporlu futbolcular daha sonra istasyon çalışması gerçekleştirdi.

AA muhabirine kamp hakkında bilgi veren teknik direktör Sözer, hem kendi takımına hem de rakiplerine hayırlı bir sezon geçirmeleri dileğinde bulunarak, "Ayın 14'üne kadar Bolu’dayız. Daha sonra 3 gün izin ve 18'inde Slovenya'da olacağız. 30 Temmuz'da oradan dönüp Ankara'da Türkiye Spor Yazarları Turnuvasına katılıp lige hazır hale gelmiş olacağız." dedi.

Sezon hazırlıklarına Karabük'te 32 oyuncu ile başladıklarını anımsatan Sözeri, "Ama bazı oyuncularımıza milli takımdan dolayı izin verdik. Şu anda 24 oyuncumuz var burada. Geçtiğimiz 3-4 gün içinde yaptığımız antrenmanları pozitif anlamda çok olumlu gördüm. Zaten ben bu takımı biliyorum, takımımız da olduğu gibi duruyor. Kadromuza 1-2 takviye ile güzel şeyler başaracağız. Oyunculara ve takımımıza çok güveniyorum." şeklinde konuştu.