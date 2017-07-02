Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Bolu kampını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, Bolu kampını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otele dün yerleşen Karabük ekibi, kampın ikinci gününe sabah antrenmanı ile başladı.



Otelin antrenman sahasında gerçekleşen idmana koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-mavili ekip, teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde çalıştı.



Karabük temsilcisi, çalışmalarını günde çift idman yaparak sürdürecek.