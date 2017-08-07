Yedi yıl önce kardeşinden etkilenerek tekvandoya başlayan milli sporcu Ayşegül Gökkaya, Türkiye'ye 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda madalya kazandırmanın gururunu yaşıyor.

Doğuştan işitme engelli 31 yaşındaki Ayşegül Gökkaya, 7 yıl önce kardeşi Havasu Gökkaya'dan etkilenerek tekvando ile tanıştı.



Kimi zaman parklarda kimi zaman ise evde kardeşiyle çalışan Ayşegül Gökkaya, azmi ve kararlılığı sayesinde gösterdiği başarılarla 4 yıl önce milli takıma girdi.



Milli tekvandocu, Ermenistan'da 2015'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, Samsun'da 2016'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise birinci oldu. 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda ferdi olarak gümüş madalya elde eden Gökkaya, takım kategorisinde altın madalya kazanan Türkiye'nin kadrosunda yer aldı.











Gökkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvandoya, 7 yıl önce aynı sporla ilgilenen kız kardeşinden etkilenerek başladığını belirtti.



Spora başladıktan sonra kardeşi Havasu ile İşitme Engelliler Spor Federasyonuyla iletişime geçtiklerini aktaran Gökkaya, "Federasyon bize yardımcı oldu, yol gösterdi. Bu sporda kendimi geliştirmeye karar verdim. Tekvandoyu çok beğendim. Bu sporun her türlü eğitimini aldım. Antrenörlerimiz bize çok yardımcı oldu, onların sayesinde altın madalya kazandım. Özellikle antrenörüm Mevlüt Pekmez hocama teşekkür ediyorum, onun çok fazla emeği var." diye konuştu.



"Sabrettim, inandım ve kendime güvendim"



Ayşegül Gökkaya, aynı sporla ilgilenen kardeşinin de kendisine çok fazla destek verdiğini vurgulayarak, şunları anlattı:



"Kamptan geldikten sonra kardeşimle evde, park ve bahçelerde çalıştım. Kendime tek bir hedef koydum, Samsun'da yapılacak olimpiyatlara odaklandım. Hedefimiz şampiyon olmaktı. Neredeyse her gün 4-5 saat çalıştım. Sabrettim, inandım ve kendime güvendim. Bu sayede de kazandım. Herkese desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kazandığım madalyaları vatanıma, milletime armağan ediyorum. Türk halkını gururlandırdığım için çok mutluyum. Bu yüzden kendimi çok huzurlu hissediyorum."







"Birbirimize inandık ve destek olduk"



Ayşegül Gökkaya'nın kardeşi Havasu Gökkaya ise ablasının kendisini izleyerek tekvandoya başlama kararı aldığını vurgulayarak, "Ben zaten yapabileceğine inanıyordum. Çünkü çok hırslıydı. Birbirimize inandık ve destek olduk" dedi.

