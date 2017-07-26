Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşmede, satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi.
Orta sahada görev yapan Mensah, geçen sezon Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes'de kiralık olarak forma giydi. Ganalı futbolcu, bu takımda görev aldığı 26 resmi maçta, 1 kez ağları havalandırdı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İspanyol ekibi Atletico Madrid'den Ganalı futbolcu Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.
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