Spor Toto Süper Lig’in ikinci hafta açılış mücadelesinde Kasımpaşa, son şampiyon Beşiktaş’ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Twitter’da “ucbesikiofansif” rumuzlu bir kullanıcı, maçın başlamasına 15 dakika kala Twitter’dan, “Bol gollü bir maç geçecek.. skor Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş (Talisca ,Babel,Neumayr,Trezeguet)” yorumunu yaptı.
Karşılaşma 2-2 biterken, goller de kullanıcının tam dediği gibi çıktı. Kullanıcıyı takip eden etmeyen herkes, bu olaya çok şaşırırken sosyal medyada kısa sürede gündem olmayı başardı.
Kullanıcının bu tweet’i binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
ulusal.com.tr
Twitter'da "ucbesikiofansif" isimli kullanıcı, Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçının hem skorunu hem de golleri kimin atacağını bilerek herkesi şaşkına çevirdi
Spor Toto Süper Lig’in ikinci hafta açılış mücadelesinde Kasımpaşa, son şampiyon Beşiktaş’ı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda konuk etti. Karşılaşma 2-2 sona erdi.
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