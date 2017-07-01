Lacivert-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.



Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanında lacivert-beyazlı futbolcuların salonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından havuzda sutopu oynadığı bildirildi.



Akşam antrenmanında ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasının yapıldığı kaydedildi. 5'e 2 top kapma ile devam eden idmanın pozisyon çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.



Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.