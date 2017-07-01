Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanında lacivert-beyazlı futbolcuların salonda yapılan ısınma hareketlerinin ardından havuzda sutopu oynadığı bildirildi.
Akşam antrenmanında ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmasının yapıldığı kaydedildi. 5'e 2 top kapma ile devam eden idmanın pozisyon çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Lacivert-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.