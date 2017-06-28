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Kasımpaşa sezonu açtı

Lacivert-beyazlı takım, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk çalışmasını yaptı

Kasımpaşa sezonu açtı

Kasımpaşa, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, pas ve dayanıklılık çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Antrenmana, yeni transfer Alman orta saha oyuncusu Markus Neumayr'ın da katıldığı ifade edildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
Hazırlıklarını 18 Temmuz'a kadar İstanbul'da sürdürecek Kasımpaşa, yurt dışı kamp çalışmaları için 19 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek. Hazırlıklarına bu ülkede devam edecek Kasımpaşa, 1 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #spor toto süper lig #kasımpaşa #futbol
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