Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, "Kasımpaşa'ya geldiğim için çok mutluyum. Küçük yaşlarda futbol oynarken teknik direktörüm bana 'Trezeguet' lakabını taktı." dedi.

Kasımpaşa'nın, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı yeni transferi Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



Mısırlı kanat oyuncusu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saygın isimlerle forma giyeceğini ve çok iyi takım arkadaşlarının olduğunu belirtti.

Son olarak Belçika'nın Anderlecht takımında forma giyen "Trezeguet" lakaplı kanat oyuncusu, Türkiye ve Kasımpaşa'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kasımpaşa'ya geldiğim için çok mutluyum. Burada çok iyi takım arkadaşlarım var. Burada saygın isimlerle forma giyecek olmaktan memnunum. Kariyerimde daha önce uzun süre Mısır'da forma giydim. Kasımpaşa ile transferim konusunda uzun süredir görüşüyorduk." ifadelerini kullandı.



"Lakabımı, teknik direktörüm taktı"



Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, "Trezeguet" lakabının, küçük yaşlarda Mısır'da forma giyerken teknik direktörü tarafından takıldığını ifade etti.

Mısırlı futbolcu, "Küçük yaşlarda futbol oynarken, teknik direktörüm bana 'Trezeguet' lakabını taktı. Küçükken traşımı aynı Trezeguet gibi yapardım. Arkadaşlarım da beni ona benzetirlerdi." diye konuştu.



"Süper Lig, Mısır'da takip ediliyor"



Kasımpaşa'ya transfer olmadan önce Fransa ve Rusya gibi ülkelerin takımlarından da teklif aldığını vurgulayan 22 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in Mısır'da çok yoğun bir şekilde takip edildiğini dile getirdi.



Türkiye'nin oldukça güçlü bir lige sahip olduğunu aktaran Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan, şunları kaydetti:



"Bu sene çok iyi çalışmamız ve güzel oynamamız gerekiyor. Kulübün bizden çok fazla beklentisi var ve biz bunları yerine getirmek istiyoruz. Süper Lig'de henüz tanıdığım futbolcu yok. Süper Lig, Mısır'da çok yoğun bir şekilde takip ediliyor."



"Kasımpaşa isterse kalırım"



Mısırlı futbolcu, kariyerinde çok fazla hedefinin bulunduğunu ama en önemlisinin Kasımpaşa'da iyi bir performans göstermek olduğunu söyledi.

Lacivert-beyazlı ekibe 1 yıllığına kiralık olarak gelen genç futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kariyerimde ne olacağını ben de düşünüyorum. Özellikle Türkiye'de ve Kasımpaşa'da oldukça mutluyum. Ben şu anda rahatım ve burada kalmak isterim. Bu yıl Kasımpaşa'dayım ama isterlerse seneye de kalmaya hazırım."