Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.
Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabri Sarıoğlu'yla yaptıkları görüşmelerde belli bir aşamaya geldiklerini belirtti.
Sabri'nin futbol hayatına Kayserispor formasıyla devam etmesini arzuladıklarını vurgulayan Bedir, "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız. Şu ana kadar imzalanan bir sözleşme yok ama yarınki görüşme sonucunda her şey netleşecek. Sabri gibi değerli bir oyuncunun kadromuzda olmasından mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Kayserispor'un takım kaptanı Umut Bulut'un Galatasaray'dan takım arkadaşı Sabri Sarıoğlu'yla görüşmede etkili rol oynadığı öğrenildi.
SABRİ'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Sarıoğlu, "Hiçbir kulüple anlaşmadım, hatta konuşmadım bile. Aracılar yoluyla teklifler geliyor, ailem ile beraber bu teklifleri değerlendireceğiz" diye konuştu.
ulusal.com.tr
Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, yaptığı açıklamada "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız" dedi. Sarıoğlu, "Hiçbir kulüple anlaşmadım, hatta konuşmadım bile. Aracılar yoluyla teklifler geliyor, ailem ile beraber bu teklifleri değerlendireceğiz" diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.