Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Kayserispor Başkanı'ndan Sabri Sarıoğlu açıklaması

Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, yaptığı açıklamada "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız" dedi. Sarıoğlu, "Hiçbir kulüple anlaşmadım, hatta konuşmadım bile. Aracılar yoluyla teklifler geliyor, ailem ile beraber bu teklifleri değerlendireceğiz" diye konuştu.

Kayserispor Başkanı'ndan Sabri Sarıoğlu açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi. 

Erol Bedir,  AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sabri Sarıoğlu'yla yaptıkları görüşmelerde belli bir aşamaya geldiklerini belirtti. 

Sabri'nin futbol hayatına Kayserispor formasıyla devam etmesini arzuladıklarını vurgulayan Bedir, "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız. Şu ana kadar imzalanan bir sözleşme yok ama yarınki görüşme sonucunda her şey netleşecek. Sabri gibi değerli bir oyuncunun kadromuzda olmasından mutlu oluruz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kayserispor'un takım kaptanı Umut Bulut'un Galatasaray'dan takım arkadaşı Sabri Sarıoğlu'yla görüşmede etkili rol oynadığı öğrenildi.

SABRİ'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sarıoğlu, "Hiçbir kulüple anlaşmadım, hatta konuşmadım bile. Aracılar yoluyla teklifler geliyor, ailem ile beraber bu teklifleri değerlendireceğiz" diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Kayserispor #sabri sarıoğlu
banner863
Önceki Haber
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Böyle adalet arayışı da siyaset de yapılmaz
Sonraki Haber
"Adalet" dilenmek… Atatürk’ün pusulası yol gösteriyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.