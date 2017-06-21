Kayserispor Kulübü Başkanı Bedir, yaptığı açıklamada "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız" dedi. Sarıoğlu, "Hiçbir kulüple anlaşmadım, hatta konuşmadım bile. Aracılar yoluyla teklifler geliyor, ailem ile beraber bu teklifleri değerlendireceğiz" diye konuştu.

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