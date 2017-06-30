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Kayserispor Bia, ile sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce anlaşmaya vardığı orta saha oyuncucu Geoffrey Bia, için imza töreni düzenledi

Kayserispor Bia, ile sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan orta saha oyuncusu Geoffrey Bia ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fatih Uyar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Bia, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon İsviçre Süper Ligi takımlarından Sion'da forma giymişti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #spor toto süper lig #Kayserispor #futbol
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