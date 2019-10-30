banner1198

banner1199

banner1197

Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı.

SPOR 30.10.2019, 11:46
Kayserispor'da Bülent Uygun dönemi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kente gelen teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağlandığını duyurdu. 

Büyükkılıç, "Hayırlı olsun Kayseri. Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık." ifadelerini kullandı. 

Büyükkılıç, Bülent Uygun, Kayserispor Kulüp Başkanı Hamdi Elcuman ve kulüp yöneticileriyle çekilmiş fotoğrafını da paylaştı. 

Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı. 

İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçlar üzerine teknik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim'de istifa etmiş, 11 Ekim'de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, deplasmanda pazar günü  oynadığı ikinci maçta ise BtcTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 Ekim'de yönetime istifasını sunmuştu. 

Kaynak: AA
#İstikbal Mobilya Kayserispor #Bülent Uygun
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
Takımlar O P