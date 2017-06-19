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Kayserispor'da transfer çalışmaları

Sarı-kırmızılılar, Anderlecht forması giyen Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiralamak için kulübüyle anlaştı

Kayserispor'da transfer çalışmaları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Anderlecht forması giyen orta saha oyuncusu Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiralıyor.

Kayserispor Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Stephane Badji'yi 1 yıllığına kiralamak için Anderlecht ile anlaştı.

2014'te transfer olduğu Medipol Başakşehir'de iki sezon forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Stephane Badji'nin önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Stephane Badji #spor toto süper lig #Kayserispor #futbol
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