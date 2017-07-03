Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Cristian Sapunaru, Şamil Çinaz ile Gonzalo Espinoza anlaştıklarını açıkladı

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru, Bursaspor'dan ayrılan Şamil Çinaz ve Şilili orta saha Gonzalo Espinoza ile anlaştıklarını belirtti.



Bedir, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada daha önceden anlaşmaya vardıkları Romanya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Sapunaru ile 31 yaşındaki ön libero Şamil Çinaz'ın bu gece Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.



Anlaşmaya varılan Espinoza'nın ise yarın akşam geç saatlerde Kayseri'de olacağını dile getiren Bedir, "Sabri Sarıoğlu konusunda baştan beri gelişme var. Bizimle sıcak ilişkileri olan bir kardeşimizden en son aldığımız bir bilgide bir pürüz olmadığı öğrendik. Ama imza atmadan hayırlı olsun demeden bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

