Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray'ın önemli transferler yapmasına rağmen hazır olmadığını savunarak, bunu avantaja çevirmek istediklerini söyledi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem bu haftaki boşluğu değerlendirmek hem de takımın son halini görmek için TFF 3. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelerek, Galatasaray müsabakasının son provasını yaptıklarını belirtti.



Yaklaşık 20 bin taraftarın katılımıyla sezon açılışı yaptıklarını, yeni sezonda başarı için şehrin her unsuruyla kenetlendiklerini ifade eden Bedir, "İnşallah yaptığımız transferlerle, teknik heyetle daha iddialı, çıtayı daha yukarı koymuş bir şekilde lige başlayacağız. Tabii yaptıklarımızın doğru mu yanlış mı olduğu, saçımızın ak mı kara mı olduğu, berber koltuğuna oturunca belli olacak. İnşallah Galatasaray maçıyla lige pozitif başlangıç yaparız." dedi.



"40 gündür çalışıyoruz"



Transferlerin neredeyse tamamını ilk kampa yetiştirdiklerini, futbolcuların 40 gündür birlikte çalışma imkanı bulduğunu ve bunun semeresini de Galatasaray maçında alacaklarına inandığını aktaran Bedir, şunları kaydetti:



"İlk maçı Galatasaray ile deplasmanda oynayacak olmamızı avantaj olarak görüyorum. Hangi şehre gitseniz deplasman, deplasmandır ancak motivasyonda zorluk çekmediğiniz, futbolcuya ekstra bir şey söylemeniz gerekmeyen maçlar İstanbul'da 'Üç büyükler'le oynanan karşılaşmalardır.

Galatasaray da bunlardan biri. Galatasaray çok ciddi transferler yaptı, gündeme oturdu ama daha hazır olduklarını düşünmüyorum. Biz çok önceden transferleri tamamladık ve yaklaşık 40 gündür çalışıyoruz. Bu manada daha hazır olan bir takımın, daha pahalı bir ekiple mücadelesini izleyeceğiz. İsteyen, gücü yeten, terleyen maçı kazanacak ve kazananın biz olacağını düşünüyorum. Olmazsa da dünyanın sonu değil ama gerçekten gülerek oradan ayrılacağımızı hesap ediyorum."

