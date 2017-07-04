Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan Şilili orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan Şilili orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza ile sözleşme imzaladı.



Kulüp tesislerinde, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in de hazır bulunduğu imza töreninde 27 yaşındaki Espinoza, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza attı.



Geçtiğimiz sezonu Şili ve Arjantin liglerinde geçiren Gonzalo Espinoza, toplam 26 maça çıktı.

