Sarı-kırmızılı ekip, daha önce anlaşmaya vardığı orta saha oyuncucu Dejan Meleg için imza töreni düzenledi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, daha önce anlaşmaya varılan Sırp orta saha oyuncusu Dejan Meleg ile sözleşme imzaladı.



Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fatih Uyar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde Meleg, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza attı.



Meleg, törenin ardından Kayserispor'un 2017-2018 sezonu öncesi gerçekleştirdiği ilk antrenmana katıldı.



22 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Sırbistan Süper Lig takımlarından Vojvodina'da forma giymişti.

