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Kayserispor Sabri Sarıoğlu ile görüşmelere başladı

Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı.

Kayserispor Sabri Sarıoğlu ile görüşmelere başladı

Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı.

Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli futbolcu Sabri Sarıoğlu, kendisine transfer teklifinde bulunan Kayserispor’la bir görüşme yapacak.

Sabri'ye eski takım arkadaşı Kayserispor kaptanı Umut Bulut aracılığıyla transfer teklifi yapıldığı öğrenildi.

32 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Kayseri’ye gelerek, yöneticilerle masaya oturacağı ifade edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Kayserispor #sabri sarıoğlu
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