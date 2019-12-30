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Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sezon sonuna kadar anlaştı.

SPOR 30.12.2019, 10:37
Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile anlaştı

Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bülent Uygun'la yaşanan ayrılığın ardından görüşmeler sonucunda, teknik direktörlüğe Robert Prosinecki'nin getirildiğini belirtti.

Gözbaşı, "Ligde kalmak bizim için çok önemli. Anlaşmamız lig sonuna kadar. Ligde kalmamız durumunda tekrar masaya oturacağız." diye konuştu. 

2012-2013 sezonunda Kayserispor'un başına geçen Prosinecki, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 48 maçta 18 galibiyet yaşamıştı. 

Robert Prosinecki, 2013-2014 sezonun devre arasında kulüpten ayrılmıştı.

Kaynak: AA
#Kayserispor #teknik direktör #Robert Prosinecki #süper lig
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