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Kayserispor topbaşı yaptı

Sarı-kırmızılı futbol takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına başladı

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Karpuzatan bölgesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ve koşu çalışmalarıyla start aldı. Futbolcular dar alanda pas yaparak sürdürdükleri idmanı, minyatür sahada yapılan çift kale sonuçlandırma maçıyla tamamladı.
Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, Kayserispor'u tercih ettiği için mutlu olduğunu söyledi.
Rumen teknik adam, kaliteli bir kadro kurup, iyi bir hazırlık dönemi geçirerek, geçen sezon yaşadıkları sorunlarla karşılaşmak istemediklerini belirterek, "Kendi açımdan iyi çalışan, fizik kondisyonu iyi olan futbolculardan oluşan bir takım kurmayı planlıyorum. Burada futbolcularla bir aile bağı kurmak istiyorum. Takım olarak bir aile olmalıyız. Buna çok büyük bir önem veriyorum. Benim bakış açım birey olarak yapılanlar çok önemli değil, grup olarak bütün futbolcular benim için önemli." diye konuştu.
Sezonun ilk antrenmanını Kulüp Başkanı Erol Bedir ve yönetim kurulu üyeleri takip ederken, taraftarlar da tesislere gelerek takımlarına destek verdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #antrenman #futbol #Kayserispor #Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica #yeni sezon
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