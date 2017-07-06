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Kayserispor transfere doymuyor

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen Kayserispor, yeni teknik direktör Rumen Sumudica ile sözleşme imzaladıktan sonra 8'i yabancı 13 futbolcuyu renklerine bağladı.

Kayserispor transfere doymuyor

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda üst sıraları hedefleyen Kayserispor, transferde şu ana kadar 8'i yabancı 13 futbolcuyu renklerine bağladı.
Süper Lig'de son iki sezonda kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, 2017-2018'de aynı sıkıntıları yaşamamak için ligin sona ermesinin ardından transferde yaptığı hamlelerle dikkati çekti.
Geride kalan sezonun tamamlanmasının ardından teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp, takımı Romanya 1. Lig ekiplerinden Astra Giurgiu ile şampiyonluk yaşayan 46 yaşındaki Rumen teknik adam Marius Sumudica'ya emanet etti.
Yeni sezon öncesi ilk transferini Bayern Münih'in ikinci takımında forma giyen Almanya doğumlu Türk orta saha oyuncusu Erdal Öztürk'ü renklerine bağlayarak gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, Asamoah Gyan, Stephane Badji, Geoffrey Bia, Dejan Meleg, Fernando Boldrin, Silviu Lung, Cristian Sapunaru, Gonzalo Espinoza, Şamil Çinaz, Ömer Kandemir, Atila Turan ve Oğuzhan Berber'i de kadrosuna kattı.
Dış transferde 8'i yabancı 13 futbolcuyla sözleşme imzalayan Kayseri ekibi, Ali Ahamada, Landry Nguemo, Miladin Stevanovic, Kubilay Sönmez, Umut Sönmez, Mert Ilıman, Mert Özyıldırım ve Furkan Yaman'dan da takım bulmalarını istedi.
"Ses getiren, tribünleri dolduran bir takım arzuluyoruz"
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transferlerden ziyade kulüp idaresi, profesyonel kulüp yönetimi ve sportif başarılarla öne çıkmayı amaçladıklarını söyledi.
Kayseri'nin tüm unsurlarıyla kulübün yanında kenetlendiğine dikkati çeken Bedir, bugün gelinen noktada gerek yerel gerek ulusal medyada Kayserispor'un hak ettiği yeri bulduğunu ifade etti.
Kulüp olarak kendilerine sadece hedefler koymadıklarını bu hedefe gidecek yolda icraatlar da yaptıklarını anlatan Bedir, iyi oynayan, ses getiren, tribünleri dolduran bir takım arzuladıklarını belirtti. 


Kaynak: AA
Etiketler; #Kayserispor #tarnsfer #süper lig #rumen sumudica
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