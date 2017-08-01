Kayserispor'un deneyimli golcüsü Umut Bulut, Süper Lig'de önümüzdeki sezon da en büyük şampiyonluk adayının Beşiktaş olduğunu söyledi.

Kayserispor'un deneyimli golcüsü Umut Bulut, Süper Lig'de önümüzdeki sezon da en büyük şampiyonluk adayının Beşiktaş olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Salzburg şehrinde kamp yaptığı otelde AA muhabirine açıklamada bulunan Umut, "Beşiktaş, bana göre en hazır durumda olan ve en iyi takım.



Oturmuş kadrosuna her sene birkaç nokta transfer yapıp istikrarlı şekilde yollarına devam ediyorlar. Bu sene de şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş." dedi.



"Türkiye'ye iyi futbolcular geliyor"



Bu sene de Süper Lig'de ekiplerin çok iyi futbolcuları kadrolarına kattığını belirten Umut, transfer edilen oyuncuların kalitesi orantısında takımlarda gelişme olmadığını aktardı.



"Türkiye'ye her sene iyi futbolcular geliyor ama Türk takımları istenilen yere geliyor mu, o biraz soru işareti." diyen deneyimli futbolcu, "Türkiye'ye gelen futbolcuların hepsi çok iyi ama ben sistem hatası olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



"Hocamız çok agresif biri"



Umut Bulut, yeni teknik direktörleri Marius Sumudica'nın çok hırslı bir teknik adam olduğunu vurgulayarak, "Hocamız çok agresif biri, bunu antrenmanda da gösteriyor. Pozitif ve ikili ilişkileri iyi olan bir hoca. Kayserispor'a pozitif bir enerji verecektir.



Lige renk katan bir takım olacağımıza da inanıyorum. Bu yolda kendi pozitif enerjisini bize de yansıtıyor, bizler de oyuncular olarak bu enerjiyi sahaya yansıtıp, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



"Hedefim çift haneli gol sayısına ulaşmak"





Trabzonspor ve Galatasaray'da sezonları çift haneli gol sayıları ile bitirdiğini hatırlatan Umut, yeni sezonda da hedefinin bu olduğunu açıkladı.