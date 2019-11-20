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Kenyalı atlet Kamworor rekor kırdı

Kamworor, 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.

SPOR 20.11.2019, 16:34
Kenyalı atlet Kamworor rekor kırdı

Kenyalı atlet Geoffrey Kamworor, Kopenhag Yarı Maratonu'nda mücadele ettiği 21 kilometre yarışında dünya rekoru kırdı.

Kamworor, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki organizasyonda 21 kilometrelik parkuru 58 dakika 1 saniyede tamamlayarak dünya rekoruna imza attı.

Bir önceki rekoru 2010 yılında düzenlenen Lizbon Yarı Maratonu'nu 58 dakika 23 saniye ile tamamlayan Eritreli Zersenay Tadese elinde bulunduruyordu.

Kaynak: AA
#kenya #Kamworor
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