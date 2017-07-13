Kırkıpar Başpehlivanlarından Recep Kara 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Recep Kara, "Geçen sene Kırkpınar'a gitmeden önce restaurant sahibi Kenan ağabeyimize ziyarette bulunmuştuk. Bu yıl da Kırkpınar'a gitmeden önce yine ziyarette bulunduk ve sağolsun kendisi de bize kurban etmek için bir deve hediye etti. Ama benim içim bu deveyi kurban etmeye el vermedi. Ben Kenan ağabeye bu jestinden dolayı çok teşekkür ediyorum ama balıkçıya geldik, balık yiyelim ve bu deveyi azad edelim" dedi.



KIRKPINAR DAVETİ



Recep Kara, kendisini ve basın mensuplarını restoranında ağırlayarak güzel bir balık ziyafeti sunan Balıkçı Kenan'ı, 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davet etti. Kenan Balcı da, Kara'nın bu davetine seve seve teşrif edeceklerini ifade etti. Kara, hedefinin Altık Kemer olduğunuda sözlerine ekledi.