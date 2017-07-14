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Kırkpınar'da heyecan başladı

656'ncı tarihi Kırkpınar Güreşleri minik boy pehlivanların güreşe tutuşmasıyla başladı. Güreşler bugün 18'deki açılış törenine dek sürecek. Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kırkpınar'da heyecan başladı

Minik pehlivanlar sahne aldı, Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı.

Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda kule hakemlerinin çağrısıyla sahaya gelen minik 1 boy pehlivanları rakipleriyle kol bağlamaları sonrası peşreve çıktı.

Bugün minik 1 boyda 140, minik 2 boyda 151, teşvik 1 boyda 145, teşvik 2 boyda 174, tozkoparan boyda 209, ayak boyunda 228, deste küçük boyda 116, deste büyük boyda 75, küçük orta küçük boyda 339, küçük orta büyük boyda 160, büyük orta boyda 160 pehlivan mücadele edecek.

Güreşler 18.00'deki açış törenine kadar sürecek. 

Edirne Emniyet Müdürlüğü Sarayiçi Er Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri aldı. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #güreş #heyecan #Kırkpınar
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