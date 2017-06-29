"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu, ortaklaşa bir çalışma yapması lazım. Organizasyonu hep beraber yapmalıyız

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Ayhan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonunun iş birliğinde ortaklaşa düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer aldığına dikkati çekti.

Yağlı güreşin kıbleye dönülerek salavat getirilmesiyle başlanan dünyada tek spor dalı olduğunu vurgulayan Ayhan, "Bu bizim özümüz. Kırkpınar'a sahip çıkmamız lazım." dedi.



Ayhan, organizasyon boyutunu Edirne Belediyesi'nin üstlendiği Kırkpınar'da, Türkiye Güreş Federasyonu olarak da üzerilerine düşeni yaptıklarını dile getirdi.

Kırkpınar'ın namının Türkiye'yi aştığına dikkati çeken Ayhan, "Kırkpınar artık eskisi gibi değil, çapı büyüdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Belediyesi ile Türkiye Güreş Federasyonu, ortaklaşa bir çalışma yapması lazım. Organizasyonu hep beraber yapmalıyız. Bin yıllık geleneğimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Biz bunu dünyaya tanıtmalıyız." ifadelerini kullandı.

Dünya medyasının da Kırkpınar'a yoğun ilgi gösterdiğine işaret eden Ayhan, şu ana kadar yaklaşık 150 yabancı basın mensubunun güreşleri takip etmek için akredite olduğunun altını çizdi.



"657'ncisi yeni er meydanında yapılacak"

Mehmet Ayhan, bu yıl 10-16 Temmuz tarihlerinde 656'ncısı düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından Sarayiçi Er Meydanı'nın yıkımına başlanacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Belediyesi'nin bu konuda çalışmaları yürüttüğünü söyleyen Ayhan, "Çalışmalar son aşamaya geldi. Bu yılki Kırkpınar müsabakaları bittikten sonra yıkıma başlanacak. İnşallah, 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yeni er meydanında yapacağız." diye konuştu.

Ayhan, hem modern hem de tarihi yapıya uygun bir tesisin inşaa edileceğinin altını çizerek, "Yeni meydan inşaa edilirken, Kırkpınar'ın gelenekleri korunmalı. Bin yıllık geleneğe yakışmalı." şeklinde görüşlerini belirtti.







- "Puanlama sistemi olmazsa müsabakalar bitmez"



Ayhan, puanlama sisteminin yağlı güreşte seyir zevkini azalttığı yönündeki eleştirilere de cevap verdi.

Tarihi güreşlere katılımın eskiye göre çok daha yoğun olduğuna dikkati çeken Ayhan, şunları kaydetti:

"Eskiden Kırkpınar'a katılan güreşçi sayısı 300-500 arasındaydı. Şimdi 2 bin 500 ile 3 bin kişi güreş yapıyor. Başpehlivan da eskiden 8 ile 15 arasında değişiyordu. Şimdi ise 70'in üzerinde başpehlivan var. Müsabakalara zaman kısıtlaması getirmezsek, güreşler aylarca sürer. 70 güreşçinin 15-20'si birbirine denk. Bugün başpehlivanın kimin olacağı belli değil. Eskiden yağlı güreşte diğer sporculardan 2-3 gömlek üstün olanlar varmış. Puanlama sistemi olmazsa müsabakalar mümkün değil bitmez."



- Taha ve Rıza'ya 2020 Olimpiyatları'na kadar yağlı güreş yasak



Mehmet Ayhan, minder güreşçileri Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'in de Kırkpınar'a katılmak için hevesli olduğunu söyledi.

Taha ile aralarında geçen Kırkpınar sohbetini anlatan Ayhan, "Taha, Kırkpınar'la ilgili 'Hocam çok istiyorum.' dedi. 'Oğlum 2020'de olimpiyatta şampiyon olana kadar yağlı güreş yasak.' dedim. Tokyo'da da olimpiyat şampiyonu olduktan sonra hem evlenmek, hem de Kırkpınar'da güreşmek serbest. Rıza'ya da aynısını söyledim." ifadelerini kullandı.



