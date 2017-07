EDİRNE Belediye Başkanlığı, 1361 yılından bu yana 656 yıldır aralıksız sürdürülen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tüm bilgilerini üç kitapta toplayıp almanak haline getirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Kırkpınar'ın 656 yılını ifade ediyoruz ama elimize alacağımız, sayfa sayfa çevirebileceğimiz ve bilgilere ulaşacağımız bir kaynağımız yoktu. 656 yıllık Kırkpınar'ın tarihini bir almanak haline getirmeyi ve basılı haline getirmeyi başardık" dedi.



Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 656 yıllık tarihinin üç cilt halinde bir araya toplandığı Kırkpınar almanağını tanıttı. Edirne Belediyesi'nce kurulan Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi ile birlikte 3 yıllık bir çalışmanın sonunda almanağın hazırlandığını anlatan Gürkan, "2014 yılında göreve başladıktan sonra Ender Bilar başkanlığında Kırkpınar'ın 656 yıllık tarihinin en eksik bölümü olan arşiv bölümü için çalışmalarımız başlamıştı. Bir şeyi tarihe mal etmek istiyorsanız mutlaka arşivinin olması gerekiyor. Olmazsa bunu geleceğe aktarmanız,gelecek kuşaklara iletmeniz mümkün değil. Bu konuda eksikliği gidermek için Bilgi, Belge Dokümantasyon Merkezi'ni kurduk. Burada her türlü belgeyi, bilgiyi, fotoğrafı toplayarak, elde ederek dijital ortama aktardık, web portalına 5 dilde yayın yapan tarihi Kırkpınar Yağlı güreşleri merkezini kurduk. İki yıldır gerçekten çok önemli ve değerli bir görevi yerine getiriyor" dedi.



Dijital çağa rağmen, halen basılı yayınların çok değerli olduğunu kaydeden Recep Gürkan, Kırkpınar'ın tarihi anlamında büyük bir eksikliğin giderildiğini şunları söyledi:



"Çağımız dijital ve her şey elektronik, insanlar akıllı telefonlarıyla dünyanın her yere erişim imkanı var. Ama ne olursa olsun, hiç bir şey kağıdın, kağıdın kokusunu tutmuyor. O yüzden internetten erişim bu kadar güçlü olmasına rağmen, yerel ve ulusal anlamda gazeteler, dergiler basılıyor. Bu noktadan hareketli gurur kaynağımız olan Kırkpınar'ın 656 yılını ifade ediyoruz ama elimize alacağımız, sayfa sayfa çevirebileceğimiz ve bilgilere ulaşacağımız bir kaynağımız yoktu. Ender Bilar'ın 3 yılı bulan gayretli çalışmaları sonucu dün itibariyle 1361-2017 yani 656 yıllık Kırkpınar'ın tarihini bir almanak haline getirmeyi ve basılı haline getirmeyi başardık. Kırkpınar almanağı 3 ciltten oluşuyor. İlk cildi 1361-1922 yani Osmanlı dönemi, ikinci cildi 1923-1983 ve üçüncü cildi 1984-2017 yılına kadar oluşuyor. Çok muhteşem bir çalışma oldu. Bin adet basıldı, her biri kendi orjinal kutusu ve numarası var. Kırkpınar ile ilgili kim ne merak ediyorsa, bilimsel kaynak hazır."



Kırkpınar almanağının yazarı ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın danışmanı Ender Bilar ise büyük ve titiz bir çalışmayla bunun hazırlandığını ifade ederek, "Gerçekten büyük emekler verilerek almanak haline getirildi. Ben bu işe başlarken, gözlük numaram 1.20 idi şu anda 3.30 oldu. Bu almanakta 170 Osmanlı arşivlerinden belge, 783 dipnot var. Bulabildiğimiz her kaynağı değerlendirerek, özellikle yerel basın ve Osmanlı arşivlerinin belgelerini kullandık. Belgeye dayalı bir kitap oldu" diye konuştu.



Her biri 400 sayfa olan 3 almanak içerisinde 1361 yılından bu yana başpehlivanlar, Kırkpınar ağaları, fotoğrafları, Kırkpınar gelenekleri, Osmanlı arşivi belgeler yer alıyor.