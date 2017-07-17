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Kocaman'ın gözdesi

Fenerbahçe'de tüm transfer çalışmaları forvet hattına yönelmişken Robin van Persie'nin gayretli çalışması teknik direktör Aykut Kocaman'nın takdirini kazanıyor.

Kocaman'ın gözdesi

Sarı lacivertli takımda üçüncü sezonuna başlayacak Hollandalı yıldız geçen iki sezonda beklenen performansı sağlayamazken zaman zaman taraftarların da tepkisini çekmişti.

Sözleşmesinin son senesine giren golcü futbolcu sezon öncesi hazırlık kamplarındaki ve maçlardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Hazırlık maçlarında galibiyet alınamamasına ve Van Persie'nin gol atamamasına rağmen Aykut Kocaman, takımın ve Van Persie'nin performansından memnun. 1-0 kaybedilen Marsilya karşılaşmasından sonra Hollandalı yıldızın performansını değerlendiren teknik direktör Aykut Kocaman, Van Persie'nin dünyanın sayılı forvetlerinden biri olduğunu belirtirken, "Sahadaki istekli oyununu, çalışmasını devam ettirirse çok fazla bir şeye ihtiyacımız olmayacak. Van Persie, Fenerbahçe'nin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir isim.

Ben kendisinden şu an çok memnunum" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Fener Bahçe #transfer #robin van prsie
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