Koçarlı Belediyesi, E-Spor takımı kuran ilk belediye oldu

Dünyada ve Türkiye'de internet üzerinden oynanan çok kullanıcılı oyunların hızla yaygınlaşması, yeni bir spor türünün doğmasına yol açtı. E-Spor adı verilen bu spor türünde takımlar çeşitli turnuvalara katılarak birbirleriyle mücadele ediyor.



Türkiye'de ilk kez bir belediye, e-spor takımı kurarak bu alana giriş yaptı. Koçarlı Belediyesi bünyesinde tescili yapılan e-spor takımı, Vodafone Freezone Türkiye Kupası'nda Aydın'ı temsil edecek. Takım oyuncuları şampiyona öncesinde Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı ziyaret etti. Nedim Kaplan, bir ilke imza atmaktan mutlu olduklarını söyledi.



Kaplan, Koçarlı'da internet altyapısını hızlandıracaklarının da müjdesini verdi.



E-Spor Aydın İl Temsilcisi Nihat Göktürk, e-spor için internet hızının önemli olduğunu söyledi.



Koçarlı Belediyesi e-spor takımı, Türkiye e-spor Federasyonu (TESFED) tarafından düzenlenen ilk resmi e-spor turnuvası olan Vodafone Freezone Türkiye Kupası elemelerini geçmeyi başardı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi güçlü takımların katıldığı elemelerde 126 takım arasından ilk 16'ya kalan Koçarlı takımı, finalde kupa için yarışacak.



21-22 Aralık tarihlerinde İstanbul'da yapılacak kupa finalinde takımlar League of Legends, PUBG, CS:GO, FIFA, Dota 2 ve Zula oyunlarında kozlarını paylaşacak. Koçarlı Belediyesi e-spor takımı, pazar günü PUBG finallerinde mücadele verecek.







