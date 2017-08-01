Atiker Konyaspor transferi resmi isternet sitesi üzerinden duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, ‘’Takımımızın bir önceki sezondaki lig üçüncülüğünde, bu sezon ise Türkiye Kupası şampiyonluğunda ciddi katkıları olan, karakteri ile tüm camiamızın kalbinde yer edinen Riad Bajic’e bundan sonraki futbol yaşantısında başarı, ailesi ile birlikte sağlık ve mutluluk dolu yıllar diliyoruz.’’ denildi.
Atiker Konyaspor’un Bajic transferinde bonservis bedeli olarak 5,5 milyon euro'ya anlaştığı öğrenildi.
ATİKER Konyaspor’a Bosna-Hersek Premier Lig ekiplerinden Zeljeznicar’dan transfer edilen Riad Bajic, İtalya Serie A takımlarından Udinese ile anlaştı.
Atiker Konyaspor transferi resmi isternet sitesi üzerinden duyurdu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.