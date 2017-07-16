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Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'dan tepki çeken sözler

Konyaspor Başkanı Şan, "Maalesef tüm statlar İzmir Marşı'nı söylüyor. Konya hariç. Konya bu ülkenin birliğini düşünüyor" dedi.

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'dan tepki çeken sözler

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Türkiye'deki stadyumlarda taraftarların İzmir Marşı söylemesini eleştirdi.

Atiker Konyaspor'un taraftar gruplarından Nalçacılılar'ın her sene geleneksel olarak düzenlediği ‘Birlik, Beraberlik ve İstişare Gecesi'nde konuşan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan konuştu.

Başkanı Ahmet Şan , “Bugün Türkiye’de maaselef tüm statlar İzmir Marşı’nı söylüyor. Konya hariç. Konya çünkü bu ülkenin birliğini düşünüyor ve her zaman o milli maçlarda gördüğümüz ‘tek bayrak, tek devlet, tek vatan’ duygusuyla hareket eden Nalçacılılardan bu gücü alıyor" ifadelerini kullandı.

Yurttaşlar, Şan'ın açıklamalarına sosyal paylaşım sitelerinden tepki gösterildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #konyaspor #Ahmet Şan #izmir marşı
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