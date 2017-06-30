Kulüp açıklamasından: "Haber ve yorumlarda aktarıldığı gibi üç yıl içinde ödenecek paranın, bugün kulübün kasasından çıkmış gibi gösterilmesini ve belirtilen rakamların gerçeği yansıtmamasını taraftarımızın takdirine bırakıyoruz"

Konyaspor Kulübü, transfer çalışmalarına yönelik medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, basında yer alan bazı haber ve yorumların üzüntüyle takip edildiği belirtildi.

Konyaspor'un menfaatlerinin her şeyin üzerinde tutulduğu bir dönemde spor kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesinin, camiada huzursuzluğa neden olduğu ifade edilen açıklamada, "Bahse konu haber ve yorumlarda aktarıldığı gibi üç yıl içinde ödenecek paranın, bugün kulübün kasasından çıkmış gibi gösterilmesini ve belirtilen rakamların gerçeği yansıtmamasını taraftarımızın takdirine bırakıyoruz." denildi.

Atiker Konyaspor'da 5 futbolcunun sözleşmesinin sona erdiği belirtilen açıklamada, teknik heyet değişikliği olmasaydı dahi bu futbolcuların yerine yeni isimlerin kadroya dahil edileceği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Yeşil-beyaz renklere gerçek manada gönül vermiş taraftarlarımızın şunu bilmesinde fayda vardır. Geçmişte kulübü abluka altına alıp Konyaspor'umuzu borç batağının içine sürükleyenlerin ağır mirasını temizlemiş bulunmaktayız. Bu ablukadan sürekli şikayet eden, acı reçetesini ödeyen bir yönetimin, kulübün kapılarını, yanıltıcı, yanlış ve gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı haberlerde olduğu gibi transfer sezonunun nimetlerinden faydalanmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara açması asla düşünülemez. Konyaspor'umuzun sokağa atılacak bir tek kuruşu dahi yoktur. Taraftarımız müsterih olsun. Bugün tırnaklarımızla kazıyarak kulübümüzü getirdiğimiz noktadan geri dönüş yapmamız asla söz konusu değildir. Konyaspor’umuzun yüksek menfaatleri doğrultusunda gerekenler yapılmaktadır."