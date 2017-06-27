Antalya'da gerçekleştirilen tenis turnuvasına katılan dünyaca ünlü tenisçiler İspanyol Fernando Verdasco, Moldovalı Radu Albot ve Alman Daniel Altmaier jet skiye binerek eğlenceli anlar yaşadı

ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open turnuvasına katılan ünlü tenisçiler, kortların ardından denizde de hünerlerini sergiledi.



Bu sene ilki düzenlenen Antalya Open, birbirinden çekişmeli karşılaşmaların yanı sıra renkli etkinliklere de sahne oluyor. Kaya Palazzo Belek tesislerindeki organizasyonun yıldız isimlerinden İspanyol Fernando Verdasco, Moldovalı Radu Albot ve Alman Daniel Altmaier jet skiye binerek eğlenceli anlar yaşadı.



Jet ski ile denize açılarak gösteri yapan Verdasco, Antalya'da oldukça keyifli vakit geçirdiğini, maçların yanı sıra böylesine etkinlikler sayesinde stres attıklarını söyledi.



Kariyerinde yedi tekler zaferi bulunan dünya eski 7 numarası Verdasco, Antalya'nın ATP Dünya Turuna büyük renk kattığını dile getirdi.



Türk Ekonomi Bankasının ana sponsorluğunda gerçekleşen Antalya Open çim kort turnuvasında çiftler finali 30 Haziran Cuma, tekler finali ise 1 Temmuz Cumartesi oynanacak.