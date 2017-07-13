Maddi imkansızlık nedeniyle kot pantolonla güreşen 12 yaşındaki Ömer Bilen, Kırkpınar'da güreşçilerin kıyafeti olan kispeti giymeyi düşlüyor.

Maddi imkansızlık nedeniyle kot pantolonla güreşen minik pehlivan Ömer Bilen, Kırkpınar'da kispet giymek istiyor.



İstanbul'da yaşayan inşaat işçisi baba ve ev hanımı annenin çocuğu olan, arkadaşlarından özenmesi üzerine yazıldığı güreş kulübünde maddi imkansızlıklar nedeniyle kot pantolonla antrenman yapan 12 yaşındaki Ömer Bilen, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşçilerin kıyafeti kispetiyle yağlanmayı düşlüyor.



Ömer Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşmeyi çok sevdiğini ve bu sporu yapmaya devam edeceğini dile getirdi.



Ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle kispet alamadığını belirten Bilen, kot pantolonda da rakiplerini yenebildiğini anlattı.



Hayalinde başpehlivan olmak yatan Ömer Bilen, "Ailem maddi imkansızlıklardan dolayı bana kispet alamadı." dedi.









Kürsüye kot pantolonuyla çıkmıştı



Minik pehlivan, geçen ay Kırklareli'nin Büyükmandıra beldesinde düzenlenen Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri'ne kot pantolonuyla çıktığında dikkatleri üzerine çekmişti.



Antrenör Muharrem Şimşek'in gözetiminde 5 aylık çalışmayla ilk kez katıldığı yağlı güreş müsabakasında minik 1 boyda güreşen Bilen, birincilik için kol bağladığı rakibine yenilerek kategorisinde ikinci olmuştu.