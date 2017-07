"Milan Kulübü ve Kucka ile anlaştık. Yarın bu protokolleri bitirmiş oluruz"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Slovak oyuncu Juraj Kucka ve kulübü ile prensipte anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Başkan Usta, A Spor'a yaptığı açıklamada, bu yıl takıma ihtiyaçları olan çok net oyuncuları katmak istediklerini belirterek, "Bu oyuncuları kamuoyu biliyor. Her biri çok önemli oyuncular. Türkiye ve Trabzonspor için çok önemli. 3-4 önemli transfer yapacağımızı söylüyorduk. Bunlara takımımızın fazlasıyla ihtiyacı vardı. Bu işi titizlikle sürdürüyoruz." dedi.

Talip oldukları oyuncuların takımlarının en iyi futbolcularının başında geldiğini ifade eden Usta, "Kucka, Milan'ın bırakmak istediği oyuncu değil, çok önemli bir futbolcu. An itibariyle Milan Kulübü ve oyuncuyla anlaştık. Yarın bu protokolleri bitirmiş oluruz. Yüzde yüz imzayı atmamış olsak da buradan 'bitti.' diyebiliriz. Milan ve oyuncuyla bütün şartlarda anlaştık. Umarım bundan sonra da bir aksilik olmaz." diye konuştu.

Werder Bremen'de forma giyen Zlatko Junuzovic ile de anlaştıklarını ancak kulübüyle görüşmeleri yaptıklarını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Bir diğer görüştüğümüz oyuncu, Junuzovic. Oyuncuyla anlaştık. Kulübü ile de aramızda küçük bir fark var. Onu çözmeye çalışıyoruz. Taraftarlar bir an önce olsun bitsin istiyor. Ne Kucka ne de Junuzovic kolay bitirilecek transferler değil. Junuzovic'in çok olağanüstü problem olmadığı sürece takımımıza katılacağını düşünüyorum. Yanlış isimleri almamak gerekiyor. Doğruları alalım 3 gün, 1 hafta geç olsun. Bu oyuncuların bir miktar takıma geç katılması kayıp değildir."



"Medel ile görüşmelere başladık"

Bordo-mavili kulübün başkanı Usta, İtalya'nın Inter takımının Şilili futbolcusu Gary Medel ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

Medel transferinde Inter ile önemli yol aldıklarını aktaran Usta, sözlerine şöyle devam etti:

"Medel ile ilgili kulübüyle anlaşmış durumdayız. Medel, Konfederasyon kupasında final oynadı. Final oynadığı için görüşmelere bugün başladık. Başka kulüplerden talepler var. Ne olacak göreceğiz önümüzdeki günlerde. Medel olmazsa, Türkiye'de önemseneceğine inandığım 2 ciddi alternatifimiz var. Trabzonspor taraftarı rahat olsun. Onları ben anlıyorum. Takımımız bu sene önemli oyunculara kavuşacak. Ben onlara sabır dedim. Bu sabır işini bozmayalım. Hep birlikte güzel olacak."



Visca'nın transferi

Muharrem Usta, Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca konusunda ise henüz anlaşma sağlanmadığını bildirdi.

Yöneticilerin İstanbul Başakşehir Kulübü ile görüştüğünü vurgulayan Usta, "Başakşehir Kulübü yöneticileriyle bizim başkan yardımcımız Mehmet Yiğit Alp görüşüyor. Teklifimizi sunduk ama şu ana kadar anlaşmaya varmış değiliz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bizim için çok önemli saydığımız, birinci sırada bu bahsettiğim oyuncular var. Her ihtimale karşı olmaması durumunda alternatifleri hazırlıyoruz. Başakşehir ile durumumuz bu..." diye konuştu.

Usta, bahsettiği 3-4 oyuncuyu almaları halinde forvete de bir oyuncu takviyesiyle transferi kapatmak istediklerini, eski yıllardan kalmış ve kadroda düşünmedikleri 7-8 oyuncuyla da başka kulüplere vererek yollarını ayıracaklarını sözlerine ekledi.