Milli motosikletçi ikizler Can ve Deniz Öncü, babaları sayesinde tanıştıkları motosiklet sporunda kendilerini 10 yıl sonra MotoGP pilotu olarak görmek istiyor.

ve, Kenan Sofuoğlu gibi iyi bir sporcu olmayı vena ulaşmayı hedefliyor.Motokros ve süpermoto yarışı sporcuları 14 yaşındaki ikizler Can ve Deniz, AA muhabirine hedefleri ve çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Almanya'daki yarışlarında piste ilk kez beraber çıktıklarını belirten Can, bu durumun kendilerini olumlu yönde etkilediğini aktararak, "Bu bizim için çok iyi potansiyel oldu. Kardeşim Deniz de orada ilk defa podyumunu yaptı. İki Türk podyumdaydık ve kardeş olduğumuz için orada ayrıca mutluluk yaşadık." ifadelerini kullandı.Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve şampiyonada zirvede olan Can Öncü, kendilerine gösterilen ilginin de değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Yarışta arkalarda olduğun zaman ilgi çekmiyorsun. Başarı yakaladığın zaman dikkatleri üzerine çekiyorsun. Bu durumda medyanın ilgisi de artıyor. Gösterilen ilgi performansımızı da olumlu yönde etkiliyor. Daha çok hırslanıp daha çok çalışıyoruz. Önce Redbull Rookies Cup'ta şampiyon olmak istiyorum. Sonra Moto3'e geçmek, orada dünya şampiyonu olduktan sonra Moto2'de birinciliği almak amacındayım. Asıl hedefim ileride MotoGP'ye katılıp dünya şampiyonluğuna ulaşmak. Kendimize Kenan Sofuoğlu'nu örnek alıyoruz."Öncü kardeşler, küçük yaşta babaları sayesinde tanıştıkları motosiklet sporunda kendilerini 10 yıl sonra MotoGP pilotu olarak görmek istediklerini dile getirdi.Deniz Öncü, iki kardeşin birden podyumda yer almasının mutluluk verici bir şey olduğunu anlatarak, "Çok güzel bir gündü. İki kardeşin arasında her zaman rekabet oluyor. Yarışırken olduğu kadar gündelik hayatımızda bile rekabet içerisindeyiz. 'Kim daha önce kahvaltıya inecek, kim daha önce bunu içecek, kim daha önce bitiş çizgisinde varacak.' gibi. Her şeyde bir rekabet var. Kendimizi 10 yıl sonra MotoGP pilotu olarak görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Deniz, babalarının 4 yaşında doğum günü hediyesi olarak aldığı motorla bu spora başladıklarını ve gün geçtikçe kendilerini geliştirdiklerini dile getirdi.