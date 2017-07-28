Resmen açıklandı! Zam geliyor
Resmen açıklandı! Zam geliyor
Bilecik'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Bilecik'te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Fatih Terim Parkı'nın adı değiştirilecek
Fatih Terim Parkı'nın adı değiştirilecek
İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi
İspanya'da tren kazası! İlk görüntüler geldi

Kulüp armasındaki haç yüzünden takımdan ayrıldı

Arnavut asıllı futbolcu Florent Osmani, temmuzda transfer olduğu Makedonya ekiplerinden Üsküp'ü, armasındaki haç nedeniyle bıraktı.

Kulüp armasındaki haç yüzünden takımdan ayrıldı

Arnavut asıllı futbolcu Florent Osmanitemmuzda transfer olduğu Makedonya Birinci Futbol Ligi ekibi Üsküp'ten, armasındaki haç nedeniyle ayrılma kararı aldı.

Yaşananları AA muhabirine anlatan 29 yaşındaki Müslüman futbolcu, yaklaşık 20 gün öncesinde kulüp başkanının kendisini aradığını ve transferi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Müslüman olduğunu ve inancı dolayısıyla kulüp armasındaki haçı her zaman kapattığını ifade eden Osmani, "Onlar da bunu biliyorlardı. Çünkü bu ilk defa olmadı.

Ancak antrenmanlar başladığından beri bana farklı gözle bakmaya başladılar. Bunun neden olduğunu bilmiyorum." dedi.

Bu yıl birinci lige çıkan takıma güçlü bir takviye olarak katıldığını ancak buna rağmen antrenmanlarda her zaman göz ardı edildiğini dile getiren Osmani, üç gün önce kulüp yönetiminin kendisiyle haç meselesini görüştüğünü aktardı.

Osmani, "Armanın kapatılmaması gerektiğini ve takımda oynamak istiyorsam armanın olduğu gibi kalması gerektiğini söylediler. Ben de kendi nedenlerimi söyledim. İnançlı biri olduğumu ve dinimin haç taşımama izin vermediğini anlattım.

Gerekirse kulüpten ayrılacağımı ve formayı o şekilde giymeyeceğimi kendilerine aktardım." ifadelerini kullandı.

Arnavut asıllı forvet, Üsküp'ten önce Kosova'da Liria, Makedonya'da Shkupi ve Türkiye'de 12 Bingölspor'da görev yapmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #klüp #arma #hac #Takim #ayrılık #arnavut #futbolcu #florent osmani #Temmuz #transfer #makedonya #üsküp
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Avusturya basını umutsuz
Sonraki Haber
Özhaseki uyardı: 2030 yılına kadar...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.