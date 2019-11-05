Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Mehmet Sepil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın görevinden ayrılmasından dolayı Kulüpler Birliği Vakfın'da olağanüstü genel kurula gidildi.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptı.

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Sepil, oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Başkan yardımcılıklarına ise Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu getirildi.

Özel işleri nedeniyle yurt dışında bulunan Mehmet Sepil toplantıya katılmazken, Göztepe Kulübünü başkan yardımcısı Talat Papatya temsil etti.

10. başkan oldu

Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Vakfının 10. başkanı oldu.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfında daha önce İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yapmıştı.

Galatasaray'da başkan bir yıl sonra katıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaklaşık bir yıl sonra Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katıldı.

Cengiz, geçen sezonun ilk yarısında Kulüpler Birliği Vakfının yaptığı açıklamadan dolayı toplantılara katılmama kararı almıştı.

Sarı-kırmızılı kulübü, bu süreçteki toplantılarda yönetim kurulu üyeleri temsil etmişti.

Bakan Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfının genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Sayın Fikret Orman'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Sepil'i kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i kutladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan kutlama mesajında, vakıfta başkan yardımcılıklarına da Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun getirildiği hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'da bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Sepil'i tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Vakfının bir önceki dönem başkanı olarak verdiği hizmetlerden dolayı Sayın Fikret Orman ve başkan yardımcıları Adil Gevrek ile Erol Bedir'e teşekkür ederiz."