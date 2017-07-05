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Kulüplerden TFF Başkanı Demirören'e ziyaret

Bazı kulüplerin başkan ve yöneticileri, TFF Başkanı Demirören'e nezaket ziyaretinde bulundu

Kulüplerden TFF Başkanı Demirören'e ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, bazı kulüp başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde başkan vekilleri Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, yönetim ve icra kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı, Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç ile genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, bu sezon TFF 1. Lig'e yükselen ekiplerden İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, Başkan Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.
Spor Toto 2. Lig kulüplerinden Tokatspor Kulübü Başkanı Bahri Çabuk, Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Erdoğan Eker, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve yöneticileri, bu sezon Spor Toto 2. Lig'de mücadele edecek Sancaktepe Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Genç, Sancaktepe Belediyesi Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı İsmail Erdem de TFF Başkanı Demirören ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle ayrı ayrı bir araya geldi.
Ziyaretlerde karşılıklı forma ve hediye takdiminde bulunuldu ve hatıra fotoğrafı çektirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yıldırım demirören #Türkiye Futbol Federasyonu #TFF #futbol
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