Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Kentte göz gözü görmüyor! Yüzde 92
Korkunç kaza: Ölüler var
Korkunç kaza: Ölüler var
Atatürkçü liseliler yaz kampında buluşuyor
Atatürkçü liseliler yaz kampında buluşuyor
HotSpot Shield'i kullananlara çok kötü haber! Meğer içinde...
HotSpot Shield'i kullananlara çok kötü haber! Meğer içinde...

Kupa finalleri için e-bilet sistemi kararı

Süper Kupa ve Türkiye Kupası finallerinde de E-Bilet sistemi uygulanacak

Kupa finalleri için e-bilet sistemi kararı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında toplantı düzenledi.

Bakanlık Merkez binasında gerçekleştirilen toplantının koordinasyonunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak üstlendi. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyonu Başkanları katıldı.

Zirvenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. Kupa finallerinde e-bilet sistemini uygulayacağız. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." dedi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise maçların risklerine göre kategorilendirileceğini ve buna göre önlem alınacağını söyledi.

4 YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında çıkan olaylarla ilgili, "Samsun'da oynanan en son maçla ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapmış olduğu tahkikat devam etmektedir. Bu soruşturma sürecinde 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle en kısa zamanda 'fair-play'i, dostluğu, centilmenliği ortadan kaldıran bu tür görüntülere sebebiyet verenlere ilgili de yargımız, hakim ve savcılarımız hızlı, etkin bir şekilde ve bu suçları önleyecek şekilde çabaları göstermektedirler. Bu çabalar artarak devam edecek" dedi

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye kupası #süper kupa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Avrupa'da FETÖ'den televizyon yayınlarında PKK taktiği
Sonraki Haber
Jandarmadan terörün finans kaynağına darbe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.