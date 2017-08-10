Süper Kupa ve Türkiye Kupası finallerinde de E-Bilet sistemi uygulanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2017-2018 sezonunda 6222 sayılı sporda şiddet düzensizliğin önlenmesi hakkında kanunun uygulanması ve müsabakaların düzen, huzur içinde yapılmasının sağlanması konularında toplantı düzenledi.



Bakanlık Merkez binasında gerçekleştirilen toplantının koordinasyonunu Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak üstlendi. Programa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Spor Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma Genel Komutanı, Futbol Federasyonu, Basketbol Federasyonu, Voleybol Federasyonu ve Hentbol Federasyonu Başkanları katıldı.



Zirvenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada, "Müsabakaların risk analizlerini yapacağız. Kupa finallerinde e-bilet sistemini uygulayacağız. Güvenlik sorununa bir an önce çözüm getirmemiz gerekiyor. Teknolojik kabiliyetimizi artırmak konusunda da çalışmalarımız olacak." dedi.



Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise maçların risklerine göre kategorilendirileceğini ve buna göre önlem alınacağını söyledi.



4 YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçında çıkan olaylarla ilgili, "Samsun'da oynanan en son maçla ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığımızın yapmış olduğu tahkikat devam etmektedir. Bu soruşturma sürecinde 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. Bu konuyla ilgili kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle en kısa zamanda 'fair-play'i, dostluğu, centilmenliği ortadan kaldıran bu tür görüntülere sebebiyet verenlere ilgili de yargımız, hakim ve savcılarımız hızlı, etkin bir şekilde ve bu suçları önleyecek şekilde çabaları göstermektedirler. Bu çabalar artarak devam edecek" dedi



ulusal.com.tr