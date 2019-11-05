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Kupada 5. tur kuraları yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın yapılacak.

SPOR 05.11.2019, 10:27
Kupada 5. tur kuraları yarın çekilecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

Kupada 4. turu geçen 27 takım ile Süper Lig'de geçen sezonu ilk 5 sırada tamamlayan Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor, 5. turda mücadele edecek.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak 5. turda ilk karşılaşmalar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanş müsabakaları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

Kaynak: AA
#ziraat türkiye kupası #kura çekimi #5.tur
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