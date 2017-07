Küba asıllı milli atlet Escobar,"Dünya Şampiyonası'nda podyum görürsem sizlere bir sürprizim olacak. İstiklal Marşı'nı okuduğumu herkes görecek." dedi.

Küba asıllı milli atlet Yasmani Copello Escobar, 4-13 Ağustos'ta İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda madalya kazanması durumunda İstiklal Marşı'nı okuyacağını söyledi.



Türk vatandaşlığına 2013'te geçerek ay-yıldızlı formayla yarışmaya başlayan Escobar, 2016 Temmuz'da Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 400 metre engellide altın madalya kazandı.



Escobar, bundan 1 ay sonra da Rio Olimpiyatları'nda aynı kategoride Türkiye'ye bronz madalya getirdi.



Türk Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'nda en önemli madalya umutlarından biri olan Yasmani Copello Escobar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Londra'da kürsüye çıkması durumunda Türk halkı için bir sürprizi olacağını ifade etti.



"Dünya Şampiyonası'nda podyum görürsem sizlere bir sürprizim olacak. İstiklal Marşı'nı o

kuduğumu herkes görecek." diyen milli atlet, İstiklal Marşı'nı mırıldandıktan sonra, "Söylerken heyecanlanıyorum. Tüylerim diken diken oluyor." ifadesini kullandı.



"Türk halkı için her şeyimi vermek istiyorum"



Yasmani Copello Escobar, Türk halkının kendisine güveni karşısında başarılı olabilmek için şampiyonalarda her şeyini vermeye çalıştığını dile getirdi.

Türkiye adına yarıştığı için duygulu olduğunu anlatan 30 yaşındaki milli atlet, "Bu tarz konularda konuşmak beni duygulandırıyor.



Hassas bir insanım. Türk halkının bana güvendiğini gördüğümde her şeyimi vermek istiyorum.



Bu yüzden Türkiye'ye yerleştim. Kendimi Türk hissetmek için artık burada yaşıyorum." şeklinde görüş belirtti.



"Londra'ya yüzde 110 performansla ilerliyorum"



Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini anlatan Escobar, Londra'ya yüzde 110 performansla gideceğini vurguladı.

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten milli sporcu, şunları kaydetti:



"İyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Vücudumu tekrardan tanıyarak gün gün antrenman yapıyorum. Dünya Şampiyonası'na hazırlanmak için antrenman yapmadım, eksiklerimi görüp fazlalıklarımı tutarak devam ediyorum.



Kendimi çok iyi hissediyorum. Londra'ya yüzde 110 performansla ilerliyorum. Dünya Şampiyonası'nda kapasitemin üstüne çıkarak iyi bir yerde olmak istiyorum. Kazansam da kaybetsem de her şeyimi ortaya koyduğumu göstermek istiyorum."

"Türkiye'de kalıp antrenör olmak istiyorum"



Türkiye'de altyapı temeli olduğuna değinen Küba asıllı milli atlet, "30 yaşımdayım ama kendimi daha genç hissediyorum. Kariyerimi sonlandırdıktan sonra Türkiye'de kalarak antrenör olmak istiyorum. Buradaki altyapıyı da görüyorum.



Belli bir temel var. Onların üstüne biraz da ben katıp başarılı olmayı hedefliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.