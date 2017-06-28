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“Kweuke'ye ihtiyacımız var“

"Transfer dedikoduları hem Kweuke'nin hem de taraftarımızın kafasını karıştırıyor ama golcümüzü satmayı düşünmüyoruz"

“Kweuke'ye ihtiyacımız var“

Spor Toto Süper Lig'den düşen ve yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı Metin Kalkavan, transfer dedikodularının Kweuke ve taraftarın kafasını karıştırdığını ancak golcü futbolcuyu kadroda tutmak istediklerini söyledi.

Kalkavan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Leonard Kweuke'nin takımda kalıp kalmayacağı dedikodularının yersiz olduğunu belirtti.
Kweuke'yi bırakmayı düşünmediklerini vurgulayan Kalkavan, "Kweuke 4 yıldır Rizespor'da ve 2022'ye kadar sözleşmesi var. Kweuke'nin mührü bende. TFF 1. Lig'e düştükten sonra bazı kulüplerden transfer teklifleri elbette aldık ama resmiyette hiç kimseyle görüşmedik, bir temasımız olmadı. Transfer dedikoduları hem Kweuke'nin hem de taraftarımızın kafasını karıştırıyor ama golcümüzü satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.
Şampiyonluk mücadelesi verecekleri için kadroyu bozmayacaklarını aktaran Kalkavan, "Kweuke'nin kalabileceğini söyleyebilirim. Kweuke Rize'yi çok seviyor. Ayrıca yeniden Süper Lig'e dönmek için Kweuke'ye ihtiyacımız var. Kweuke ülkesinde ailesi ile tatilini geçiriyor. 3 Temmuz'da Rize'ye gelecek. Kendisi ile bizzat görüşeceğim. Takımda kalmasını istediğimiz isimlerin ilk sırasında yer alıyor. Ayrıca sözleşmesi devam edip kalmasını istediğimiz oyuncularımızla görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
TFF 1. Lig'de bir sezon misafir olmak istediklerini dile getiren Kalkavan, şunları kaydetti:
"Geride kalan sezonda son haftaya kadar şansı kovalamamıza rağmen küme düştük. Nasıl düştüğümüzü tüm spor kamuoyu biliyor. Hala bunun üzüntüsünü yaşayıp acısını çekiyorum. Çaykur Rizespor yeniden Süper Lig'e dönecek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Yerli ve yabancı 4-5 oyuncu transfer edeceğiz. Özellikle yabancı transferi konusunda çok dikkatli davranıyoruz. Taraftarımız yanımızda olsun. Bize güvensinler. Güçlü bir şekilde döneceğiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #TFF 1. Lig #Metin Kalkavan #Kweuke #futbol #Çaykur Rizespor
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