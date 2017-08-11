Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, 2010-2011 şampiyonu olarak Trabzonspor'u göstermesinin ardından Fenerbahçe'den özür diledi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;



"Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'in dünkü sayısında, Spor Toto Süper Lig ile ilgili bir araştırma yazısı yer almış ve son 10 yılın şampiyonlarının gösterildiği tabloda kritik bir hataya imza atılmıştır.



Gazete, 2010-2011 futbol sezonunun şampiyonunu yanlış yazmıştır.



Ancak, L'Equipe Gazetesi yapılan bu hata nedeniyle bugünkü sayısında bir düzeltme ve özür metni yayınlamıştır.



Yayınlanan metinde, "Dünkü sayımızda yer alan 'Türkiye'nin son 10 şampiyonu listesinde' bir hata yapılmıştır. Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun şampiyonluğunu kazanan takım, Trabzonspor değil, Fenerbahçe'dir. Hem okuyucularımızdan hem de Fenerbahçe Spor Kulübü'nden çok özür dileriz" ifadeleri kullanılarak, yapılan hata düzeltilmiştir.



L'Equipe Gazetesi'ne sağ duyulu yaklaşımı nedeniyle teşekkürlerimizi sunuyoruz."