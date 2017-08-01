İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımları, 2017-18 sezonu yaz transfer döneminin ilk ayında, önceki yıllara kıyasla suskun kaldı.

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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımları, 2017-18 sezonu yaz transfer döneminin ilk ayında, önceki yıllara kıyasla suskun kaldı.



Futbol tarihinin en pahalı 10 transferinden 5'ine imza atan Barcelona ve Real Madrid başta olmak üzere İspanyol kulüpleri, yaz transfer döneminin ilk ayını, standartlarına göre sessiz geçirdi.



Yaptığı 49 milyon avroluk transferle bir ayda en fazla para harcayan İspanyol ekibi olan Sevilla, tüm Avrupa kulüpleri arasında 16. sırada kaldı. Barcelona 47,5 milyon avroyla 18'inci, Real Madrid ise 47 milyon avroyla 19. sırada yer aldı.



Temmuz ayının sonu itibarıyla transfer şampiyonu olan Manchester City, 240,5 milyon avro harcadı. 2. sıradaki Milan'ın kasasından 189,5 milyon, 3. sıradaki Manchester United'ın kasasından ise 164,4 milyon avro çıktı.



Şu ana kadar transfer gideri en yüksek 5 İspanyol kulübü, toplam 198,5 milyon avro ödedi. Bu, transfer döneminin kapanmasına bir ay daha olsa da La Liga'da son 5 yaz transfer döneminin en düşük harcaması oldu.



Sevilla şimdilik önde



Sevilla, 49 milyon avro karşılığında kadrosuna kattığı 5 oyuncuyla Barcelona ve Real Madrid'in önünde, La Liga'da transferin en aktif takımı olarak dikkati çekti.



Jorge Sampaoli'nin teknik direktörlüğünde geçen sezon ligi 4. sırada bitiren Sevilla, Luis Muriel'i 20, Ever Banega ve Nolito'yu 9'ar, Guido Pizarro'yu 6, Sebastien Corchia'yı ise 5 milyon avro karşılığında transfer etti.



Real Madrid ve Barcelona beklemede



Önceki sezonlarda Gareth Bale (101 milyon avro), Cristiano Ronaldo (94) ve James Rodriguez (75) gibi rekor bonservis ücreti ödediği futbolcularla adından söz ettiren Real Madrid, şu ana kadar 47 milyon avro harcadı.



30 milyon avroya Theo Hernandez ve 17 milyon avroya Dani Ceballos'u alan Real Madrid, iddia edildiği gibi Monaco'nun 18 yaşındaki yıldız adayı Kylian Mbappe'yi renklerine bağlayarak transfer rekorunu alt üst edebilir.



Çünkü Alvaro Morata ve Danilo'nun satışından 95 milyon avro kazanan Real'in, Mbappe için 180 milyon avro civarı bir bonservis ödemeyi gözden çıkarması, gündemi en fazla meşgul eden söylentilerin başında geliyor.



Şu ana kadar Nelson Semedo için 30,5, Gerard Deulofeu için 12 ve Marlon için 5 milyon avro bonservis ödeyen Barcelona'nın bundan sonraki hamlesi, Brezilyalı yıldızı Neymar'ın geleceğine bağlı.



Katalan ekibi, Paris Saint-Germain öne sürüldüğü gibi Neymar'ın 222 milyon avroluk serbest kalma bedelini öderse bu boşluğu, yüksek profilli bir başka isimle doldurabilir.



Enes Ünal'ın yeni evi Villarreal



Ligde geçen sezon 5. sırayı alan Villarreal, 30 milyon avro harcayarak kadrosunu güçlendirdi. İspanyol kulübü, kiralık oynadığı Twente'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Enes Ünal'ın bonservisini 14 milyon avroya Manchester City'den aldı.



Villarreal ayrıca 14 milyon avroya Ruben Semedo ve 2 milyon avroya Andres Fernandez'i de renklerine bağladı. Malaga'nın orta saha oyuncusu Pablo Fornals ise sözleşmesindeki 12 milyon avroluk serbest kalma bedelini kendi ödeyerek Villarreal'e transfer oldu.



Atletico'dan tartışmalı transfer



FIFA tarafından 2018 ocak ayına kadar transfer yasağı olan Atletico Madrid, sezonun en tartışmalı transferlerinden birini gerçekleştirdi. Sevilla'nın daha önce "2022'ye kadar sözleşmesinin uzatılması için anlaşma sağlandı, sadece imza atması gerekiyor" açıklamasını yaptığı "Vitolo" lakaplı Victor Machin Perez, 36 milyon avroluk serbest kalma bedelini cebinden ödeyerek Atletico Madrid'e transfer oldu.



27 yaşındaki İspanyol futbolcu, FIFA'nın yasağından dolayı sezonun ilk yarısını La Liga takımlarından Las Palmas'ta oynayacak. 1 Ocak'tan itibaren de Madrid temsilcisinin kadrosuna dahil olacak.



Simone Zaza, Neto ve Fabian Orellana'yı transfer eden Valencia ise bu 3 isim için 25 milyon avro bonservis ödedi.

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