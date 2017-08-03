İspanya Birinci Futbol Ligi yönetimi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini reddetti.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi gündemde olan Neymar'ın avukatının yetkililere getirdiği 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinin kabul edilmediğini açıkladı.



İspanyol basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun avukatının federasyon yetkililerine getirdiği 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelinin reddedildiği belirtildi.



La Liga'nın, finansal fair-play kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle bu davranışta bulunduğu iddia edildi.



Barcelona Kulübünden daha önce yapılan açıklamada, Neymar'ın, ayrılma kararını yöneticilere ilettiği ifade edilmişti.