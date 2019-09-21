İngiltere Premier Lig'de Leicester City, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Tottenham'ı 2-1 yendi.

Ligde 6. hafta maçında Leicester City, Tottenham'ı ağırladı.



Tottenham, Harry Kane'nin 29. dakikada yere düşmesine rağmen attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını artıran ev sahibi ekibi, 69. dakikada Ricardo Pereira ve 85. dakikada James Maddison'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Leicester City puanını 11'e çıkarırken, Londra ekibi 8 puanda kaldı.