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Leicester City, Tottenham'ı yendi

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, konuk ettiği Tottenham'ı 2-1 mağlup etti

Leicester City, Tottenham'ı yendi

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Tottenham'ı 2-1 yendi.
Ligde 6. hafta maçında Leicester City, Tottenham'ı ağırladı.

Tottenham, Harry Kane'nin 29. dakikada yere düşmesine rağmen attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 
İkinci yarıda ataklarını artıran ev sahibi ekibi, 69. dakikada Ricardo Pereira ve 85. dakikada James Maddison'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı. 
Bu sonuçla Leicester City puanını 11'e çıkarırken, Londra ekibi 8 puanda kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İngiltere Premier Lig #Leicester City #Tottenham #Çağlar Söyüncü #Harry Kane #gol
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