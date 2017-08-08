Aykut Kocaman ve Sarı-Lacivertli yönetimin devre arasıda da olsa kadrosuna katmak istediği Lucas Lima transferi başka bahara kaldı.
Yıldız oyuncu Brezilya basınına yaptığı açıklamada, "Henüz karar vermedim. Bunu çok düşünmedim.
Zamanın akmasına izin veriyorum. Ben burada mutluyum ve kazanacağımıız unvanlarla daha mutlu olmayı umut ediyorum" dedi.
Yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını dün Cagliari ile oynayan Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi.
Aykut Kocaman ve Sarı-Lacivertli yönetimin devre arasıda da olsa kadrosuna katmak istediği Lucas Lima transferi başka bahara kaldı.
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