Liverpool dünya şampiyonu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Liverpool ile Libertadores şampiyonu Flamengo karşı karşıya geldi.

90 dakikalık şampiyonluk mücadelesi eşitlikle tamamlandı. Uzatmalarda gölü bulan İngiliz ekibi Liverpool oldu.

Şampiyonluğu getiren golü 99. dakikada Brezilyalı yıldız Roberto Firmino kaydetti.

Doha'daki Khalifa Uluslararası Stadyumu'nda oynanan maç sonrası kupayı Liverpool kaldırdı.

Dünya klüpler kupasını evine götüren Liverpool aynı zamanda bir ilke imza attı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan ilk İngiliz kulübü olup tarihe adını yazdırdı.



ulusal.com.tr