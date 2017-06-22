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Liverpool, Salah'ı transfer etti

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcuyu 34 milyon sterlin bonservisle 5 yıllığına renklerine bağladı

Liverpool, Salah'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, kanat oyuncusu Mohamed Salah'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Roma takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Kariyerinde iki sezonu Chelsea'de geçiren Mısırlı Salah'ın transferi için Liverpool'un kasasından 34 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı.

Kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Liverpool'a geldiği için heyecanlı olduğunu söyleyen Salah, "Çok mutluyum. Liverpool için her şeyimi vereceğim. Bu kulüpte kupalar kazanmak istiyorum. Çok iyi futbolculara sahip bir takımız." ifadelerini kullandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen sezonu Juventus'un ardından ikinci sırada tamamlayan Roma'da tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Salah, 19 gol attı.


Kaynak: AA
Etiketler; #İngiltere Premier Lig #liverpool #Mohamed Salah
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